Стало відомо, хто може очолити "Укрнафту" у разі відставки уряду

"В рамках відставки уряду злетять голови багатьох очільників державних підприємств. Зокрема, як зазначають мої співрозмовники, буде звільнений голова "Укрнафти" Сергій Корецький, а на його місце - призначений Максим Козицький, голова Львівської ОВА", - зазначає він.

На його думку, Козицький не може обійняти таку посаду, адже його родина веде бізнес з чеським бізнесменом Карелом Комареком, який, своєю чергою, є багаторічним партнером російського "Газпрому".

Зокрема, він наголошує, що батько голови ОВА Зиновій Козицький разом з Карелом Комареком володіють ТОВ "Горизонти", яке купило спецдозвіл на Жуківську площу за необґрунтовано низькою ціною у 90 млн грн у 2021 році, тобто, вже тоді, коли Максим Козицький очолював ОДА.

Приходько також говорить про наявний конфлікт інтересів у можливому кадровому призначенні з огляду на наявність у родини Козицьких нафтогазового бізнесу.

"За даними Prozorro, усього компанії нафтогазової групи Козицьких виграли державних тендерів із 2017 року на 7,5 млрд грн. Причому головними замовниками в них були державні "Укргазвидобування" і… так, правильно, "Укрнафта", на яку зараз і хочуть посадити пана Козицького", - пише Приходько.

За його словами, партнер Козицьких Карел Комарек спільно із "Газпромом" побудував газосховище для обходу української ГТС і керував ним разом із представниками російських спецслужб – зокрема, колишнім резидентом ГРУ в Сирії Сергієм Трегубом та зампрєдом голови "Газпрому" Олександром Медведєвим, кавалером медалі "За освобождение Крыма и Севастополя".