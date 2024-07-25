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Стало відомо, хто може очолити "Укрнафту" у разі відставки уряду

Фото: стало відомо, хто може очолити "Укрнафту" у разі відставки уряду (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

ПАТ "Укрнафта" після кадрових змін в уряді може очолити голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Центру зовнішньополітичних досліджень Назара Приходька.

"В рамках відставки уряду злетять голови багатьох очільників державних підприємств. Зокрема, як зазначають мої співрозмовники, буде звільнений голова "Укрнафти" Сергій Корецький, а на його місце - призначений Максим Козицький, голова Львівської ОВА", - зазначає він. 

На його думку, Козицький не може обійняти таку посаду, адже його родина веде бізнес з чеським бізнесменом Карелом Комареком, який, своєю чергою, є багаторічним партнером російського "Газпрому". 

Зокрема, він наголошує, що батько голови ОВА Зиновій Козицький разом з Карелом Комареком володіють ТОВ "Горизонти", яке купило спецдозвіл на Жуківську площу за необґрунтовано низькою ціною у 90 млн грн у 2021 році, тобто, вже тоді, коли Максим Козицький очолював ОДА.

Приходько також говорить про наявний конфлікт інтересів у можливому кадровому призначенні з огляду на наявність у родини Козицьких нафтогазового бізнесу. 

"За даними Prozorro, усього компанії нафтогазової групи Козицьких виграли державних тендерів із 2017 року на 7,5 млрд грн. Причому головними замовниками в них були державні "Укргазвидобування" і… так, правильно, "Укрнафта", на яку зараз і хочуть посадити пана Козицького", - пише Приходько. 

За його словами, партнер Козицьких Карел Комарек спільно із "Газпромом" побудував газосховище для обходу української ГТС і керував ним разом із представниками російських спецслужб – зокрема, колишнім резидентом ГРУ в Сирії Сергієм Трегубом та зампрєдом голови "Газпрому" Олександром Медведєвим, кавалером медалі "За освобождение Крыма и Севастополя". 

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Укрнафта