Стало відомо, хто може бути причетний до захоплення "Академ-клубу"

"Сьогодні Україна як ніколи потребує вливання іноземних інвестицій, які підтримують національну економіку в умовах війни та нададуть їй імпульс для відновлення після перемоги. Тож закордонних інвесторів ми мали б плекати і берегти. Натомість іноземні компанії, які не пішли з країни через війну, стикаються з іншим ворогом - внутрішнім. Ворогом з-поміж рейдерів та чорних реєстраторів, які користуючись важким часом, провертають свої мутні схеми. І це - одна з таких історій", - наголосив експерт.

За його інформацією, іноземна компанія "Віемар Холдинг Лтд" вже довгий час, з 2017 року володіє часткою в 50% у ТОВ "Академ-Клуб". Проте у грудні 2022 року державним реєстратором Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Овчинніковою В. І. здійснюється низка дій стосовно "Академ-Клубу", "які мають всі ознаки протиправної дії".

Зокрема, реєстратор змінив склад засновників цієї компанії без відома її співвласника - "Віемар Холдинг Лтд" та без належних документів.

Крім того, за словами експерта, на підставі підроблених документів, зокрема - Акта приймання-передачі частки. При цьому документи для цієї реєстраційної дії ймовірно було подано лише набувачем частки, тобто особою - іноземним громадянином - на яку переписали компанію.

"Жодних документів від “продавця” не було, бо законний власник "Академ-Клубу" відчужувати свою частку не збирався. За отриманою мною інформацією, до вказаних злочинних дій може бути причетний відомий грузинський кримінальний авторитет. Це - виглядає як чистої води рейдерство, причому максимально нахабне! Коли вся країна довгі місяці воює з російським агресором, знаходяться ті, хто продовжує займатися рейдерством та поширює свій злочинний вплив на території України. І все це за участі державного реєстратора, який чітко розуміє протиправність своїх дій", - додав експерт.

Він також зазначив, що "Віемар Холдинг Лтд" вже подала до Мінюсту скаргу з приводу рейдерського захоплення її власності.

"Дуже шкода, що злочинні реєстратори, готові порушувати закон і права інших за копійчину, навіть з війною нікуди не поділися - як і зухвалі рейдери, охочі до чужого майна. Зараз законний власник “Віемар Холдинг Лтд” оскаржує протиправну перереєстрацію ТОВ "Академ-Клуб". Ним подано скаргу до Міністерства юстиції України, а також - заяву про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції і прокуратури. Кримінальну справу вже відкрито. Дуже хочеться вірити, що навіть попри важкі часи - Міністерство юстиції здатне відновити справедливість, а правоохоронці - покарати винних. Щоб у новій повоєнній Україні не було місця жодному рейдерству та жодним “чорним реєстраторам", - констатував він.