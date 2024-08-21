Стало відомо, хто досі може контролювати частину активів Лагуна в Україні

За даними видання, вона входила до правління страхової компанії

"Дельта-Життя", що належала Миколі Лагуну.

"Це було уже завершення першої хвилі фінансової кризи 2008 року, тож,

цілком імовірно, юристка перебувала разом з Лагуном і під час зльоту

його ключової фінансової установи - "Дельта Банку" - ще до цього часу,

у 2006 - 2007 роках. В страховій компанії Гуцалюк працювала до 2012

року. Згодом вона також представляла інтереси оффшорного бізнесу

родини Лагуна", - йдеться в матеріалі.

Прикладом такого звʼязку видання називає австрійську компанію OMS

Immobilien GmbH, де до 2021 Гуцалюк співволоділа часткою разом з PE

Investments Limited (Кіпр), компанією родини Лагуна. Це бізнес, що

займається здачею в оренду нерухомості, і його активи становлять понад

3 млн євро.

"Компанія OMS Immobilien є зареєстрованим власником ділянки землі

площею 1,252 м2 за адресою Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630

з 17 квітня 2007 року. Компанія купила землю в OMS Overseas Metal

Service за 606,800 євро. На ділянці розташовані дві великі будівлі,

які, зважаючи на все, є житловими. За оцінкою експертів, вартість

землі швидше за все значно зросла з моменту придбання OMS Immobilien",

- сказано в статті.

До Лагуна OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas

Metal Service GmbH, яким володіли Ірина та Андрій Луньови (ймовірно,

росіяни, які проживають в Іспанії). На сайті російського ТОВ

"Русполимет" вказано, що Луньов є його афілійованою особою, зокрема,

засновував німецьку трейдингову "дочку" компанії.

PE Investments Limited зараз є власником ТОВ "Агро Грін Менеджмент"

(45151539), яку Гуцалюк заснувала минулого року разом із Денисом

Тарасюком, колишнім начальником юридичного департаменту "Дельта

Банку". Йому раніше належав також перевалочний термінал в Чорноморську

"Олір Ресорсиз".

В такому ж тандемі вони з Гуцалюк заснували ТОВ "Бірайт Адвокасі" -

адвокатську компанію, чиї юристи представляють Лагуна та його фірми у

судових спорах в Україні. На Гуцалюк записано і низку інших аграрних

компаній - ТОВ "Олл Грін" (44910517) та ТОВ "Агрієн" (45077686) -

обидві через кіпрську Ecovel Limited. Також ця кіпрська компанія

заснувала в Україні ТОВ "Рідс" (42879774). Інший аграрний досвід

Гуцалюк має з ТОВ "Феррара-Агро" та "Феррара Груп" - це компанії

батька її дитини Олександра Романовського.

Також видання стверджує, що звʼязок Лагуна і Гуцалюк можна

прослідкувати через одні й ті самі автомобілі, якими вони володіли. Це

щонайменше три чорні Range Rover 2014 та 2010 років, які переходили

від ексбанкіра до його юристки. Також на Гуцалюк зараз зареєстрований

Volkswagen Multivan на "сімейних" номерах Лагуна 0050.

"Тож правоохоронним органам, а також розслідувальним підрозділам Фонду

гарантування вкладів та Національного банку, що розшукують активи

Лагуна і Дельта Банку, очевидно варто звернути особливу увагу на

роботу і її статки", - йдеться в статті.