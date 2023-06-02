Стало відомо, хто блокує будівництво курорту "Свидовець" в Закарпатській області

Три підприємця-лісозаготівельника із Закарпатської області з 2017 року блокують у судах будівництво курортного комплексу "Свидовець", використовуючи екоактивістів та небайдужих громадян для відлякування інвесторів. Вразі реалізації інвестиційного проекту вирубки лісу на цій території будуть заборонені.

"У 2017 році, через 5 місяців після затвердження містобудівної документації почалася агресивна антипіар кампанія проти майбутнього запроектованого туристично-рекреаційного комплексу. Паралельно, до Закарпатського окружного адмінсуду було подано позов трьома жителями с. Лопухів (Усть-Чорнянська селищна рада) Тячівський район Закарпатської області від Фабриція Василя Васильовича, Павлюка Валерія Йосиповича та Сойми Михайла Михайловича до Тячівської та Рахівської РДА", - зазначають журналісти.

Сьогодні справа знаходиться у Верховному суді повторно та очікує дату розгляду справи, за касаційною скаргою позивачів, оскільки у грудні 2022 року восьмий апеляційний адміністративний суд повторно визнав детальний план чинним та таким, що відповідає законодавству України.

"Основна теза позивачів в тому, що майбутній курорт може завдати шкоди природі гірського масиву Свидовець. Все б нічого, якби панове позивачі самі не мали стосунку до лісовидобувної діяльності. Так, Павлюк значиться бенефіціаром ТзОВ "Брить", основним видом діяльності якого є "лісопильне та стругальне виробництво", також підприємство займається лісозаготівлями та наданням допоміжних послуг у лісовому господарстві. В інтерв’ю у ЗМІ, він раніше й сам це не заперечував. При цьому він же зауважував, що другий позивач Фабрицій є уповноваженою особою ПП "Яблуниця", що спеціалізується на лісозаготівлі та торгівлі деревиною, а Михайло Сойма є приватним підприємцем, діяльність якого також пов’язана з деревиною. Ба більше: кілька років тому до всіх трьох через порушення природоохоронного законодавства навіть позивалася екологічна служба", - йдеться в розслідуванні.

Як зазначають журналісти, паралельно з початком судової тяганини у 2017 році бурхливу діяльність розгорнув рух "Вільний Свидовець" ініціатором якого є французький фермер Орест Дель Соль.

"Він навіть став координатором руху Free Svydovets. Протягом багатьох років він, як писали ЗМІ, був членом європейського кооперативу Longo Mai, відомого своєю антикапіталістичною діяльністю. Цікавим є той факт, що рух "Вільний Свидовець" підтримують низка інших екологічних організацій в Україні, що з високою долею імовірності існують на європейські ґранти або й засновані за кордоном. Як розповідав Дель Соль, він та однодумці неодноразово зверталися до міжнародних організацій, а з 2017 року навіть почали влаштовувати паломництва на Свидовецький хребет. Хвиля невдоволення проти курорту піднялася завдяки їх медійному ресурсу та активності в соціальних мережах. Але віртуальний хайп, мабуть, головне, до чого вдаються екологи. Представники місцевих громад неодноразово запрошували їх до спільного обговорення екологічних проблем. Але були проігноровані", - зазначено в розслідуванні.