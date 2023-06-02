Стало известно, кто блокирует строительство курорта "Свидовець" в Закарпатской области

Три предпринимателя-лесозаготовителя из Закарпатской области с 2017 года блокируют в судах строительство курортного комплекса "Свидовец", используя экоактивистов и неравнодушных граждан для отпугивания инвесторов. При реализации инвестиционного проекта вырубки леса на этой территории будут запрещены.

"В 2017 году, через 5 месяцев после утверждения градостроительной документации началась агрессивная антипиарная кампания против будущего запроектированного туристско-рекреационного комплекса. Параллельно, в Закарпатский окружной админсуд был подан иск тремя жителями с. Лопухов (Усть-Чернянская Фабриция Василия Васильевича, Павлюка Валерия Иосифовича и Соймы Михаила Михайловича в Тячевскую и Раховскую РГА", - отмечают журналисты.

Сегодня дело находится в Верховном суде повторно и ожидает дату рассмотрения дела, по кассационной жалобе истцов, поскольку в декабре 2022 восьмой апелляционный административный суд повторно признал детальный план действующим и отвечающим законодательству Украины.

"Основной тезис истцов в том, что будущий курорт может нанести вред природе горного массива Свидовец. Все бы ничего, если бы господа истцы сами не имели отношения к лесодобывающей деятельности. Да, Павлюк значится бенефициаром ООО "Брить", основным видом деятельности которого является и строгальное производство", также предприятие занимается лесозаготовками и предоставлением вспомогательных услуг в лесном хозяйстве. В интервью в СМИ, он раньше и сам это не отрицал. специализирующийся на лесозаготовке и торговле древесиной, а Михаил Сойма является частным предпринимателем, деятельность которого также связана с древесиной. Более того: несколько лет назад ко всем трем из-за нарушений природоохранного законодательства даже судилась экологическая служба", - говорится в расследовании.

Как отмечают журналисты, параллельно с началом судебной волокиты в 2017 году бурную деятельность развернуло движение "Свободный Свидовец" инициатором которого является французский фермер Орест Дель Соль.

"Он даже стал координатором движения Free Svydovets. В течение многих лет он, как писали СМИ, был членом европейского кооператива Longo Mai, известного своей антикапиталистической деятельностью. Интересен тот факт, что движение "Свободный Свидовец" поддерживают ряд других экологических организаций в Украине, что с высокой долей вероятности существуют на европейские гранты или основанные за рубежом Как рассказывал Дель Соль , он и единомышленники неоднократно обращались в международные организации, а с 2017 года даже начали устраивать паломничества на Свидовецкий хребет. активности в социальных сетях. Но виртуальный хайп, пожалуй, главное, к чему прибегают экологи. Представители местных общин неоднократно приглашали их на совместное обсуждение экологических проблем. Но были проигнорированы", - отмечается в расследовании.