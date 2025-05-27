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Стало відомо, де гратиме Кевін Де Брюйне: зірка "Ман Сіті" вже купив дім у цьому місті

Вівторок 27 травня 2025 11:28
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Стало відомо, де гратиме Кевін Де Брюйне: зірка "Ман Сіті" вже купив дім у цьому місті Кевін Де Брюйне (фото: instagram.com/kevindebruyne)
Автор: Дмитро Войналович

Ікона "Манчестер Сіті" і збірної Бельгії Кевін Де Брюйне, схоже, дедалі ближчий до переходу в "Наполі" після підтвердження інформації про придбання ним будинку в Неаполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.

Що відомо про перехід Де Брюйне в Серію А

Де Брюйне, без перебільшення, ввійде в історію як один із найвеличніших гравців "Сіті", проте цього виявилося недостатньо, щоб йому запропонували нову угоду.

33-річний бельгієць провів свій останній матч за манчестерський клуб у неділю, і тепер усе більше поширюється чуток, що він приєднається до новоспеченого чемпіона Серії А - "Наполі".

За словами президента італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіса, Кевін вже купив будинок у Неаполі, і ймовірність трансферу надзвичайно висока.

"Чи може Де Брюйне святкувати з "Наполі" здобуття титулу? Цілком можливо. Він купив прекрасний будинок тут, у місті. Я сьогодні вранці мав дзвінок із ним, його дружиною та їхнім дев’ятирічним сином - це було дуже зворушливо. Поки що нічого не підписано", - сказав він у інтерв’ю RAI.

За даними La Gazzetta dello Sport, агенти Де Брюйне зустрінуться з представниками "Наполі" у середу, 28 травня, для обговорення можливого підписання дворічного контракту з опцією продовження ще на один рік.

Також ідеться про підписний бонус у розмірі 10 мільйонів євро.Стало відомо, де гратиме Кевін Де Брюйне: зірка &quot;Ман Сіті&quot; вже купив дім у цьому містіКевін Де Брюйне (фото: instagram.com/kevindebruyne)

Хто такий Кевін Де Брюйне

Де Брюйне вважається одним із найкращих півзахисників сучасності.

Розпочав професійну кар'єру в бельгійському клубі "Генк", де виграв чемпіонат Бельгії. У 2012 році переїхав до англійського "Челсі", але не зміг закріпитися в основному складі, а тому був відданий в оренду в бременський "Вердер", де провів доволі успішний рік. Потім у складі "Вольфсбурга" став найкращим гравцем Бундесліги сезону 2014/15.

Після цього перейшов у "Манчестер Сіті", де став ключовим гравцем команди. За 10 років у клубі провів більше 420 матчів, забив понад сотню голів. Здобув 19 трофеїв, включаючи шість титулів Прем'єр-ліги та перемогу в Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23.

Двічі він визнавався гравцем сезону Прем'єр-ліги, а також входив до символічних збірних року за версіями UEFA та FIFPro.

Також ми писали, що Де Брюйне мав одну з найвищих зарплат у АПЛ. У складі "містян" він заробляв 468 тисяч євро на тиждень.

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