Стало відомо, чому "Укрнафта" втричі не виконала план з видобутку газу

Як зазначається, у бізнес-плані компанії на 2024 рік було закладено буріння 30 нових свердловин, видобуток 1,6 млн тонн нафти та 1,105 млрд кубометрів газу.

По факту видобуток нафти зріс лише на 8 тисяч тонн замість запланованих 200 тисяч тонн, а обсяги газу збільшились лише на 73 млн кубометрів, що втричі менше очікуваного.

Також стало відомо, що згідно з оприлюдненою перевіркою Державною аудиторською службою, "Укрнафта" штучно завищувала свої показники, привласнюючи газ, який належав іншій компанії – "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед".

Згідно з договором між цими компаніями, "Моментум" мав 50% від видобутку на спільних свердловинах, що становить близько 14,5 млн кубометрів на місяць. Але в червні 2023 року "Укрнафта" в односторонньому порядку визнала договір нікчемним і почала записувати на себе весь видобутий газ.

У підсумку за 2023-2024 роки компанія незаконно привласнила 174 млн кубометрів газу.

За даними видання, юридичні наслідки можуть бути серйозними, оскільки "Моментум" через Вищий антикорупційний суд в Україні домігся відкриття НАБУ кримінального провадження щодо фактів заволодіння "Укрнафтою" належним йому майном - свердловинами та природним газом.

При цьому зазначається, що попри очевидні порушення, Наглядова рада "Укрнафти" не висловлює претензій до керівника компанії Сергія Корецького.

Нагадаємо, раніше в "Укрнафті" повідомили, що збільшили видобуток газу на 6,5% по газу - 1,170 млрд кубометрів порівняно з 1,097 млрд кубометрів.