Стало відомо, що "Укрнафта" обирає інвесторів для розробки Олеського родовища без публічного конкурсу

Але інвесторів в розробку своїх родовищ "Укрнафта" обирає самостійно, без проведення Кабміном публічного конкурсу.

Як відомо, 2023 році "Укрнафта" розглядала можливість придбання корпоративних прав на ТОВ "Надра Олеська" – компанію, яка володіє спеціальним дозволом на розробку ділянки.

У грудні того ж року заступник директора з розробки родовищ "Укрнафти" Володимир Гришаненко представив на засіданні Наглядової ради пропозицію викупу активу за 192,378 млн грн.

Наглядова рада не ухвалила відповідного рішення, однак і не відмовилася від подальшого розгляду цього питання.

У липні 2024 року виконавчий віцепрезидент з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти" Денис Кудін повідомив, що компанія отримала від шести інвесторів заявки на спільну розробку 15 родовищ, зокрема і Олеської ділянки. За його словами, розмір потенційних інвестицій у розробку одного родовища може сягати від 7 до 100 млн доларів.

Утім одним із дискусійних аспектів є механізм вибору інвесторів.

"Укрнафта" самостійно обирає партнерів без проведення відкритого конкурсу, оскільки компанія перебуває у державній власності.

На думку експертів, така практика потребує більшої прозорості та державного контролю, особливо в умовах, коли Україна потребує значних бюджетних надходжень для фінансування оборони.