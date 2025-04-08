Стало відомо, чи буде освітній застосунок "Мрія" платним

"Мрія" - безкоштовна назавжди. Вона буде безкоштовною для шкіл, для батьків, для дітей, як учасників освітнього процесу. Вона створена для України і буде працювати в Україні", - зазначив Павленко.

Він уточнив, що приєднатися до "Мрії" можна двома способами.

Перший - в індивідуальному порядку. Школи можуть подати заявку на сайті, і розробники застосунку якнайшвидше її опрацюють, зв'яжуться і допоможуть впровадити "Мрію" в конкретній школі.

Другий - впровадження "Мрії" на рівні громади. Це може бути окрема громада, місто чи навіть уся область. Зокрема, "Мрію" вже впроваджують у Запорізькій області.