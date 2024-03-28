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Стало відомо, через які мережі АЗК та скільки недоотримують фінансування захисники

Четвер 28 березня 2024 19:11
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Стало відомо, через які мережі АЗК та скільки недоотримують фінансування захисники Фото: стало відомо, через які мережі АЗК та скільки недоотримують фінансування захисники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через несплату податків низкою мереж автозаправок бюджет втрачає до 10 млрд грн на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет "24 каналу".

"В умовах зниження допомоги від США, кожна гривня на вагу золота. За підрахунками експертів, сплата податків та виведення зарплат із тіні тільки у низки мереж автозаправок могли б принести бюджету до 10 мільярдів гривень на рік. Ці гроші б могли піти на екіпірування наших захисників, на виробництво зброї і багато іншого для безпеки нашої країни", - зазначили журналісти.

Стало відомо, через які мережі АЗК та скільки недоотримують фінансування захисники

За даними консалтингової групи "А-95", які наводяться у сюжеті, низка мереж автозаправних комплексів недоплатила до бюджету чималу суму.

"Розрахунок по БРСМ в 2023 році показують, що вони не доплатили до півмільярда гривень. По Avantage7 ця цифра може сягнути 400 млн гривень, мережами Motto та Marshal - в середньому по 100 млн гривень. Тобто, це колосальні гроші, які нашому бюджету просто не завадять", - зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Військові та експерти впевнені, ці надходження до бюджету приносять набагато більше підтримки нашим бійцям, ніж прямі збори.

"Не сплата податків сьогодні -, по суті, крадіжка у ЗСУ. Якщо ти зараз не сплачуєш податки, не фінансуєш цими податками Збройні Сили України, то завтра ти будеш годувати армію окупанта", - підсумував військовий експерт Кирило Сазонов.

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