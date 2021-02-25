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Стало известно, зачем в Украине создали конгресс местных и региональных властей

Автор: РБК-Украина

Центральная и местная власть ни конкуренты, ни соперники, а партнеры и одна команда. Конгресс местных и региональных властей должен наладить между ними более эффективную связь.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30".

"Отношения между центром и общинами должны стать совершенно новым, я бы сказал - качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений", - сказал Зеленский.

По словам президента, главная цель взаимодействия между центральной и местными властями заключается в том, чтобы проблемами на местах занимались не чиновники из столицы, а непосредственно те люди, которые живут в регионе.

"Предоставленные в результате реформы финансовые и управленческие возможности позволили общинам успешно реализовать местные инициативы, и все больше общин продолжают раскрывать собственный потенциал. Теперь в рамках децентрализации необходимо усилить взаимодействие между органами государственной власти и местным самоуправлением", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Комментируя создание конгресса, глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что взаимоотношения между центральной и местной властью еще надо будет закреплять и через конституционные изменения.

"Процесс децентрализации еще не завершен, поэтому мы должны принять изменения в Конституции, которые регламентируют отношения между центральными и местными органами власти. Я имею в виду институт префектов и ликвидацию местных администраций", - рассказал он.

Одной из первых задач конгресса станет подготовка Муниципального кодекса Украины, он должен способствовать как развитию отдельных регионов, так и укреплению унитарной Украины.

"Задачи, которые стоят перед Украиной на пути к построению сильной европейской демократии, требуют привлечения органов местного самоуправления всех уровней к процессам европейской интеграции, усиления связей между регионами Украины и странами - членами Европейского Союза", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, конгресс будет состоять из президиума и двух палат. К президиуму, который возглавит президент, будут входить высшие должностные лица государства. Палата местных властей и палата регионов будут самостоятельно выбирать себе руководство и делегировать по три представителя в президиум конгресса.

Он будет заседать ежемесячно, палата местных властей и палата регионов будет собираться ежеквартально и подавать предложения к повестке дня президиума. А общее заседание конгресса будет происходить в каждом полугодии.

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