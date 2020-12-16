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Стало известно о возможном получении Витренко премии за выигрыш арбитража против "Газпрома"

Киев, Среда 16 декабря 2020 20:23
Стало известно о возможном получении Витренко премии за выигрыш арбитража против "Газпрома"
Фото: Юрий Витренко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Экс-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, которого рассматривают на должность министра энергетики Украины, по всей вероятности получил свою премию за выигрыш арбитража против "Газпрома" в размере почти 8 млн долларов.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в Кабинете министров.

По данным издания, Витренко получил деньги на свой счет в Ощадбанке. Сумма - 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов) - это около 170 млн грн.

Также эту информацию подтвердил журналист Юрий Бутусов в Facebook, ссылаясь на источники в Ощадбанке.

По его словам, сумма иска Витренко изначально была 94 миллиона гривен, почему сейчас речь идет про 170 миллионов, пока неизвестно. Однако источники в Ощадбанке подтверждают совершение транзакции.

Напомним, почти год назад Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Соответствующий иск был подан в феврале, однако сумма претензий стала известна лишь сейчас.

Топ-менеджерам "Нафтогаза" прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов - суммы выигрыша в споре с "Газпромом".

Часть суммы была выплачена Витренко ранее, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска.

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Новости Украины Экономика ГазпромЮрий ВитренкоМинэнергоарбитраж

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