Стало известно, когда в Украине будет "бабье лето"

Так называемое "бабье лето" может прийти в Украину в третьей декаде сентября. В этот период ожидается теплая и спокойная погода.

По его словам, такого термина, как "бабье лето", метеорологи не знают, но понимают под ним период какой-то тихой, спокойной, теплой погоды после похолоданий.

"Такой период можно ожидать, скажем, с 19-20-го числа, а потом снова будет период похолодания, затем снова период потепления. Однако где-то в третьей декаде сентября можно говорить, что там будут несколько дней с такой температурой и характером погоды, который можно назвать "бабьим летом", - добавил Кульбида.