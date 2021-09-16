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Стало известно, когда в Украине будет "бабье лето"

Автор: Дмитрий Левицкий

Так называемое "бабье лето" может прийти в Украину в третьей декаде сентября. В этот период ожидается теплая и спокойная погода.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, такого термина, как "бабье лето", метеорологи не знают, но понимают под ним период какой-то тихой, спокойной, теплой погоды после похолоданий.

"Такой период можно ожидать, скажем, с 19-20-го числа, а потом снова будет период похолодания, затем снова период потепления. Однако где-то в третьей декаде сентября можно говорить, что там будут несколько дней с такой температурой и характером погоды, который можно назвать "бабьим летом", - добавил Кульбида.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идет новая волна похолодания с дождями, и такая погода будет держаться все выходные.

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Погода в УкраинеБабье лето