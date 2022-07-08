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Стало известно, что Украина может потерять контроль над месторождением газа в Полтавской области

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 15:58
Стало известно, что Украина может потерять контроль над месторождением газа в Полтавской области Фото: Украина может потерять контроль над месторождением газа в Полтавской области (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Накануне отопительного сезона-2022 Украина может потерять контроль над двумя месторождениями газа в Полтавской области. Речь идет о Свистунковском и Краснолуцком месторождениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

В первом, по прогнозам "Укрнафты", 1,64 миллиарда кубометров газа. Во втором-548 миллионов.

Сейчас, как отмечает издание, контроль над месторождениями у олигарха и уже экс-нардепа Вадима Новинского.

В "Укрнафте" отмечают, что пытались получить у Госгеонедр разрешение на месторождения, впрочем, его в 2018 году без аукциона получила фирма"Аркона газ Энергия". Стоимость лота составила всего 3,8 млн гривен.

"Это была фактически компания-пустышка, компания-ноунейм. Ее владельцы были какие-то никому неизвестные донецкие ребята", - заявил адвокат" Укрнафты " Евгений Киселев.

Следователи НАБУ доказывают в судах версию, что аукцион был проведен незаконно. В обвинительном акте они признали "Укрнафту" пострадавшей. Следователи предварительно оценивают потери госбюджета в 196 млн гривен.

Стоит отметить, что в 2020-м году холдинг "Смарт Энерджи" приобрел "Аркона газ Энергия". С тех пор конечный бенефициар компании - Вадим Новинский. По данным журналистов, компания была приобретена за 8,6 млн долларов.

По словам адвоката "Укрнафты", на судей с самого начала судебной тяжбы оказывалось огромное давление. Причину выяснили журналисты "Схем" - к сделке мог быть причастен тогдашний член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

Позже Окружной административный суд Киева наконец признал злоупотребления чиновников и аннулировал спецразрешение "Арконы". Последние подали апелляцию. "Укрнафта", в свою очередь, подала на отвод судей, заявив, что имеет претензии к составу судей.

6 июля судьи Федотов, рубаха и Егорова отказались рассматривать дело, "оттянув" вступление в законную силу решения Окружного административного суда города Киева.

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