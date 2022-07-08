ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, що Україна може втратити контроль над родовищем газу у Полтавській області

Новость на русском →
П'ятниця 08 липня 2022 15:58
Стало відомо, що Україна може втратити контроль над родовищем газу у Полтавській області Фото: Україна може втратити контроль над родовищем газу у Полтавській області (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Напередодні опалювального сезону-2022 Україна може втратити контроль над двома родовищами газу у Полтавській області. Мова йде про Свистунківське та Червонолуцьке родовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

У першому, за прогнозами "Укрнафти", 1,64 мільярда кубометрів газу. В другому - 548 мільйонів.

Зараз, як зазначає видання, контроль над родовищами в олігарха й вже екс-нардепа Вадима Новинського.

В "Укрнафті" зазначають, що намагались отримати у Держгеонадр дозвіл на родовища, утім його у 2018 році без аукціону отримала фірма "Аркона газ Енергія". Вартість лота склала всього 3,8 млн гривень.

"Це була фактично компанія-пустушка, компанія-ноунейм. Її власники були якісь нікому невідомі донецькі хлопці", - заявив адвокат "Укрнафти" Євген Кисельов.

Слідчі НАБУ доводять в судах версію, що аукціон було проведено незаконно. В обвинувальному акті вони визнали "Укрнафту" постраждалою. Слідчі попередньо оцінюють втрати держбюджету у 196 млн гривень.

Варто зазначити, що У 2020-му році холдинг "Смарт Енерджі" придбав "Аркона газ Енергія". Відтоді кінцевий бенефіціар компанії - Вадим Новинський. За даними журналістів, компанія була придбано за 8,6 млн доларів.

За словами адвоката "Укрнафти", на суддів від самого початку судової тяганини чинився величезний тиск. Причину з’ясували журналісти "Схем" - до оборудки міг бути причетний тодішній член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва врешті визнав зловживання чиновників та анулював спецдозвіл "Аркони". Останні подали апеляцію. "Укрнафта", своєю чергою, подала на відвід суддів, заявивши, що має претензії до складу суддів.

6 липня судді Федотов, Сорочка та Єгорова відмовилися розглядати справу, "відтягнувши" вступ у законну силу рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал