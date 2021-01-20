Стало известно, когда Трамп покинет Белый дом

Фото: Дональд Трамп и Мелания Трамп (facebook com WhiteHouse)

График Белого дома на последний день срока президентских полномочий 45-го президента США Дональда Трампа не заполнен. В нем лишь указано, в котором часу Трамп покинет Белый дом.

Об этом пишет CNN.

Так, сообщается, что Трамп навсегда уедет из администрации президента в 8 часов утра по восточному времени (15:00 по Киеву). Это случится за четыре часа до инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на полдень (19:00 по киевскому времени).

В то же время, нет упоминания о церемонии проводов, запланированной на совместной базе Эндрюс, которая, как ожидается, состоится вскоре после того, как он и первая леди Мелания Трамп покинут Белый дом на борту судна Marine One.

В его расписании сказано: "Президент и первая леди отправятся из Белого дома в 8:00 утра в Палм-Бич, Флорида".

Ранее Трамп выступил с прощальным обращением, где в частности, заявил, что первый из президентов за несколько десятилетий не начал новых войн.

РБК-Украина писало, что Трамп планирует эффектно покинуть пост президента США. Он планирует собрать митинг своих сторонников, также в его честь будет организован оружейный салют из 21 орудия.