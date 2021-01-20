Стало відомо, коли Трамп покине Білий дім

Фото: Дональд Трамп і Меланія Трамп (facebook com WhiteHouse)

Графік Білого дому на останній день строку президентських повноважень 45-го президента США Дональда Трампа не заповнений. У ньому лише зазначено, в якій годині Трамп залишить Білий дім.

Про це пише CNN.

Так, повідомляється, що Трамп назавжди виїде з адміністрації президента в 8 годин ранку за східним часом (15:00 за Києвом). Це станеться за чотири години до інавгурації Джо Байдена, яка запланована на полудень (19:00 за київським часом).

У той же час, немає згадки про церемонію проводів, заплановану на спільній базі Ендрюс, яка, як очікується, відбудеться незабаром після того, як він і перша леді Меланія Трамп залишать Білий дім на борту судна Marine One.

В його розкладі сказано: "Президент і перша леді вирушать з Білого дому в 8:00 ранку в Палм-Біч, Флорида".

Раніше Трамп виступив з прощальним зверненням, де, зокрема, заявив, що перший з президентів за кілька десятиліть не почав нових воєн.

РБК-Україна писало, що Трамп планує ефектно покинути пост президента США. Він планує зібрати мітинг своїх прихильників, також в його честь буде організований збройний салют з 21 гармати.