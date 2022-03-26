Стало известно, как на таможне во время войны зарабатывают на контрабанде
Волынскую таможню под руководством Николая Татарчука обвиняют в налаживании новых контрабандных схем во время войны в Украине. Контрабанду якобы перевозят в больших машинах (ТИР).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Апострофа".
"За одну такую машину таможенники просят от контрабандиста от 30 до 35 тыс. долларов США, в зависимости от товара", - говорится в статье.
Издание также приводит номера автомобилей, которые, вероятно, могут быть причастны к перевозке контрабандного товара:
ВС1836НК/ВС1926ХМ
LC80677/WR98901
LC86592/WR95339
LCH76693/LCH24L6
AC0131CB/AC6465XP
LC86589/WCI2576P
LC86393/WR96272
WD1782H/LC4498P
LC83496/WR96336
LCX76307/LCX89L5
LCX71106/LCX70K8
LC85894/AC7545XF
"Так, за время работы команды Татарчука очень быстро заработала схема ввоз польских продуктов питания и различных товаров широкого потребления под видом гуманитарной помощи", - добавляют журналисты.
По данным издания, указанные схемы не работают без пограничников. Среди таких они, в частности, называют ответственного за МП "Ягодин" Владимира Лопатнюка и начальника внутренней безопасности Артема Ткаченко.
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