Стало відомо, як на митниці під час війни заробляють на контрабанді
Волинську митницю під керівництвом Миколи Татарчука звинувачують у налагодженні нових контрабандних схем під час війни в Україні. Контрабанду нібито перевозять у великих автівках (ТІР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Апострофа".
"За одну таку машину митники просять від контрабандиста від 30 до 35 тис. доларів США, в залежності від товару", - йдеться в статті.
Видання також наводить номери автівок, які ймовірно можуть бути причетні до перевезення контрабандного товару:
ВС1836НК/ВС1926ХМ
LC80677/WR98901
LC86592/WR95339
LCH76693/LCH24L6
AC0131CB/AC6465XP
LC86589/WCI2576P
LC86393/WR96272
WD1782H/LC4498P
LC83496/WR96336
LCX76307/LCX89L5
LCX71106/LCX70K8
LC85894/AC7545XF
"Так, за час роботи команди Татарчука дуже швидко запрацювала схема ввезення польских продуктів харчування та різноманітних товарів широкого вжитку під виглядом гуманітарної допомоги", - додають журналісти.
За даними видання, вказані схеми не працюють без прикордонників. Серед таких вони, зокрема, називають відповідального за МП "Ягодин" Володимира Лопатнюка та начальника внутрішньої безпеки Артема Ткаченка.
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