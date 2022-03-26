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Стало відомо, як на митниці під час війни заробляють на контрабанді

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Субота 26 березня 2022 09:01
Стало відомо, як на митниці під час війни заробляють на контрабанді Фото: стало відомо, як на митниці під час війни заробляють на контрабанді (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

Волинську митницю під керівництвом Миколи Татарчука звинувачують у налагодженні нових контрабандних схем під час війни в Україні. Контрабанду нібито перевозять у великих автівках (ТІР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Апострофа".

"За одну таку машину митники просять від контрабандиста від 30 до 35 тис. доларів США, в залежності від товару", - йдеться в статті.

Видання також наводить номери автівок, які ймовірно можуть бути причетні до перевезення контрабандного товару:

ВС1836НК/ВС1926ХМ

LC80677/WR98901

LC86592/WR95339

LCH76693/LCH24L6

AC0131CB/AC6465XP

LC86589/WCI2576P

LC86393/WR96272

WD1782H/LC4498P

LC83496/WR96336

LCX76307/LCX89L5

LCX71106/LCX70K8

LC85894/AC7545XF

"Так, за час роботи команди Татарчука дуже швидко запрацювала схема ввезення польских продуктів харчування та різноманітних товарів широкого вжитку під виглядом гуманітарної допомоги", - додають журналісти.

За даними видання, вказані схеми не працюють без прикордонників. Серед таких вони, зокрема, називають відповідального за МП "Ягодин" Володимира Лопатнюка та начальника внутрішньої безпеки Артема Ткаченка.

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Державна митна служба Контрабанда
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