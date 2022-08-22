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Стало известно, кто может стать новым руководителем Карпатского нацпарка

Фото: стало известно, кто может стать новым руководителем Карпатского нацпарка (t me)
Автор: Илона Свиридова

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов может назначить директором Карпатского национального природного парка (КНПП) Степана Гошовского - бывшего экоинспектора, который с 2013 года находится в поле зрения правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

По данным издания, Гошовский имеет опыт торговли краденой древесиной.

"Незаконная обработка лісодеревини происходила на пилораме вблизи села Тисов, неофициально принадлежала Гошовскому. Брикеты и дрова люди Гошовского перевозили в Закарпатскую область, а в дальнейшем - за границу", - говорится в статье.

Гошовский причастен также к обороту незаконной табачной продукции. Его называют членом группировки, которая изготавливала контрафактные сигареты с поддельными акцизными марками.

"Гошовский лично отвечал за фасовку и перевозку незаконно произведенной табачной продукции. По его схеме табачные изделия прятали среди брикетов в специально оборудованных автомобилях, что позволяло контрабандным путем доставлять поддельные сигареты на европейский рынок", - добавляют журналисты.

Сейчас Гошовский работает в Болеховском лесхозе. Там его также подозревают в незаконной закупке дров и самовольных рубках.

Журналисты напомнили, что это не первая попытка Миндовколья назначить нового директора КНПП. Ранее на должность готовили Сергея Кузько, который в предыдущие годы несколько раз подавался на конкурс, что проводило министерство с целью выбора директора учреждения.

"Попытки смены руководства парка через конкурсы потерпели неудачу. Однако сейчас военное положение неожиданно открыл другие возможности - назначение директора в обход конкурсных процедур", - отмечается в материале.

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Карпаты