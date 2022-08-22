Стало известно, кто может стать новым руководителем Карпатского нацпарка

По данным издания, Гошовский имеет опыт торговли краденой древесиной.

"Незаконная обработка лісодеревини происходила на пилораме вблизи села Тисов, неофициально принадлежала Гошовскому. Брикеты и дрова люди Гошовского перевозили в Закарпатскую область, а в дальнейшем - за границу", - говорится в статье.

Гошовский причастен также к обороту незаконной табачной продукции. Его называют членом группировки, которая изготавливала контрафактные сигареты с поддельными акцизными марками.

"Гошовский лично отвечал за фасовку и перевозку незаконно произведенной табачной продукции. По его схеме табачные изделия прятали среди брикетов в специально оборудованных автомобилях, что позволяло контрабандным путем доставлять поддельные сигареты на европейский рынок", - добавляют журналисты.

Сейчас Гошовский работает в Болеховском лесхозе. Там его также подозревают в незаконной закупке дров и самовольных рубках.

Журналисты напомнили, что это не первая попытка Миндовколья назначить нового директора КНПП. Ранее на должность готовили Сергея Кузько, который в предыдущие годы несколько раз подавался на конкурс, что проводило министерство с целью выбора директора учреждения.

"Попытки смены руководства парка через конкурсы потерпели неудачу. Однако сейчас военное положение неожиданно открыл другие возможности - назначение директора в обход конкурсных процедур", - отмечается в материале.