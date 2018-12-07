Трамп назвал имя нового постпреда США в ООН

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп решил назначить постпредом Хизер Нойерт

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым постпредом в ООН руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Никки Хейли.

"Если Нойерт будет одобрена Сенатом, ей придется работать с широкой повесткой дня в ООН, в частности, о необходимости сохранения международных санкций против Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Указано, что она также возьмет на себя усилия администрации Трампа, направленные на защиту Израиля в ООН и противостояния тому, что Хейли называла предвзятостью Организации Обьеднвних Наций в отношении Израиля.

Указано, что Нойерт получила доверие госсекретаря Майка Помпео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают кандидатуру пресс-секретаря Государственного департамента Хизер Нойерт на пост постоянного представителя США при ООН вместо Никки Хейли, которая уходит в отставку.

Отметим, также на должность посла США при ООН вместо Никки Хейли назывались имена бывшего экономического советника президента США Дональда Трампа Дины Пауэлл и посла США в Германии Рика Гренелла.

Как писало РБК-Украина, Трамп рассматривал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя США при ООН.