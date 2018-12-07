Трамп назвав ім'я нового постійного представника США в ООН

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп вирішив призначити постпредом Хізер Нойерт

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити новим постпредом в ООН керівника прес-служби Держдепартаменту Хізер Нойерт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, дане рішення підтвердили три джерела. Однак на даний момент невідомо, на яку посаду буде надалі призначена Ніккі Хейлі.

"Якщо Нойєрт буде схвалена Сенатом, їй доведеться працювати з широким порядком денним в ООН, зокрема, щодо необхідності збереження міжнародних санкцій проти Північної Кореї", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що вона також візьме на себе зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на захист Ізраїлю в ООН і протистояння тому, що Хейлі називала упередженістю Організації Об'єднвних Націй щодо Ізраїлю.

Вказано, що Нойєрт отримала довіру держсекретаря Майка Помпео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білому домі розглядають кандидатуру прес-секретаря Державного департаменту Хізер Нойерт на пост постійного представника США при ООН замість Ніккі Хейлі, яка йде у відставку.

Зазначимо, також на посаду посла США при ООН замість Ніккі Хейлі називалися імена колишнього економічного радника президента США Дональда Трампа Діни Пауелл і посла США в Німеччині Ріка Гренелла.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп розглядав кандидатуру посла США в Канаді Келлі Крафт на посаду постійного представника США при ООН.