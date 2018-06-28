Стало відомо, хто спроектує Музей Революції гідності у Києві

Переможці архітектурного проекту - це архітектори з Берліну

Перемогу в архітектурному конкурсі проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" здобули архітектори з Німеччини. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Переможці архітектурного проекту - це архітектори з Берліну (Німеччина) - Ян Кляйхус та Йоханес Кресснер", - повідомив Нищук.

Фото: автори проекту Музею Революції гідності Йоханес Кресснер та Ян Кляйхус (РБК-Україна)

За словами генерального директора "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" Ігора Пошивайла, друге місце посів проект українського Buro/Architects, архітектори: Антон Олійник та Олексій Пахомов.

"Третє місце посів проект, автором якого є Ліна Готме (Париж, Франція)", - зазначив голова журі конкурсу, заслужений архітектор Німеччини Матіас Зауербрух.

За його словами, до складу журі увійшло 11 українських та європейських спеціалістів. Загальна кількість запропонованих проектів - 12, половину із них було відібрано для подальшої участі у конкурсі, після чого автори проектів отримали зауваження від членів журі і дещо змінили свої пропозиції.

Автори трьох проектів, які увійшли до фіналу, однак не посіли преміальних місць - спеціалісти з Австрії, Франції та Іспанії.

Нагадаємо, 18 листопада 2015 року Порошенко запропонував Кабміну створити меморіал Героїв Небесної сотні.