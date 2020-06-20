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Стало известно, когда "Слуга народа" назовет своего кандидата в меры Киева

Новости » Политика     20.06.2020 - 03:48
Стало известно, когда "Слуга народа" назовет своего кандидата в меры Киева
Фото: съезд партии "Слуга народа" (РБК-Украина)

Ожидается, что с кандидатом определятся через несколько недель

"Слуга народа" представит своего кандидата в мэры Киева через несколько недель. Столице нужен хороший менеджер.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, на данном этапе провели первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа".

"Мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", - заявил Тимошенко.

Он также добавил, что кандидат от "Слуги народа" составит достойную конкуренцию Виталию Кличко.

Тимошенко отметил, что в "Слуге народа" ищут кандидата, который является "хорошим менеджером",

"Все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда-то эти деньги деваются. Поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать и в инфраструктуру города, и в те потребности, которые есть в городе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что для определения кандидата в мэры Киева "Слуга народа" планирует провести несколько этапов внутрипартийных выборов.

РБК-Украина писало, что участие в праймериз подтвердили 5 кандидатов.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Выборы мэра КиеваСлуга народа
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