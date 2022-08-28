Стало известно, сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества за два дня

26 августа Мининфраструктуры и Минцифры представили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества . Пока там насчитывается более 270 тысяч сообщений от пострадавших украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергея Штепы в эфире телемарафона .

"Количество действительно огромное. Насколько мне известно на эту секунду уже подано более 270 тысяч сообщений о разрушенном или поврежденном имуществе. Представьте себе 270 тысяч зданий: это частные дома, это многоэтажные дома, это социальная, спортивная, школьная инфраструктура, учреждения здравоохранения ", - рассказал он

По данным Штепы, РФ уже нанесла непосредственно ущерб инфраструктуре в размере около 114 миллионов долларов.

"И это еще не окончательные цифры, потому что каждый день они продолжают свой ракетный террор", - добавил он.