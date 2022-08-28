ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества за два дня

Новина українською →
Украина, Воскресенье 28 августа 2022 14:32
Стало известно, сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества за два дня Фото: сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

26 августа Мининфраструктуры и Минцифры представили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Пока там насчитывается более 270 тысяч сообщений от пострадавших украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергея Штепы в эфире телемарафона.

"Количество действительно огромное. Насколько мне известно на эту секунду уже подано более 270 тысяч сообщений о разрушенном или поврежденном имуществе. Представьте себе 270 тысяч зданий: это частные дома, это многоэтажные дома, это социальная, спортивная, школьная инфраструктура, учреждения здравоохранения ", - рассказал он

По данным Штепы, РФ уже нанесла непосредственно ущерб инфраструктуре в размере около 114 миллионов долларов.

"И это еще не окончательные цифры, потому что каждый день они продолжают свой ракетный террор", - добавил он.

Напомним, в июле Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать