Стало известно, сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества за два дня
26 августа Мининфраструктуры и Минцифры представили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Пока там насчитывается более 270 тысяч сообщений от пострадавших украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергея Штепы в эфире телемарафона.
"Количество действительно огромное. Насколько мне известно на эту секунду уже подано более 270 тысяч сообщений о разрушенном или поврежденном имуществе. Представьте себе 270 тысяч зданий: это частные дома, это многоэтажные дома, это социальная, спортивная, школьная инфраструктура, учреждения здравоохранения ", - рассказал он
По данным Штепы, РФ уже нанесла непосредственно ущерб инфраструктуре в размере около 114 миллионов долларов.
"И это еще не окончательные цифры, потому что каждый день они продолжают свой ракетный террор", - добавил он.
Напомним, в июле Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.
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