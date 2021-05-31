Стало известно, сколько УЗ и бюджеты потеряют из-за остановки перевалки руды в порту "Южный"
Из-за того, что государственный порт "Южный" остановил перевалку руды, целый ряд компаний понесут серьезные убытки. Так, "Укрзализныця" потеряет до 3 млн тонн грузов (10% грузового оборота), а в деньгах будет терять по 0,5 млрд гривен в месяц.
Как известно, морской порт "Южный" погряз в убытках: перевалка руды на предприятии обвалилась более чем в 16 раз, когда российскую руду, ранее поставляемую на "Южный", начали переваливать через открытый в 2020 году российский терминал.
Но вместо того, чтобы искать новых партнеров и наращивать объемы перевалки украинской руды, как отмечает издание, экс-директор порта Сергей Ковшар пошел на монопольный сговор с частным терминалом "ТИС", и потребовал от украинских экспортеров распределить объемы руды между этими двумя компаниями 50/50.
Пока экспортеры не пойдут на эти условия, перевалку руды в портах попросту прекратили.
"Ситуация выглядит так. Г-ну Ковшару очень нравится прибыльная должность директора морпорта "Южный". Он всеми силами хочет ее сохранить и потому старается быть удобным для партнеров из "ТИС", у которых связи и влияние в Киеве. К тому же, партнеры из "ТИС" могут откатить комиссионные за клиентов, которые усилиями Ковшара ушли из "Южного" в "ТИС", - поясняют журналисты.
Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что остановка перевалки руды обернется для государственных предприятий миллионными потерями.
Так, убытки для портов составят более 80 миллионов гривен каждый месяц, для УЗ - более 300 миллионов гривен в месяц. А поскольку поступления от экспорта железной руды составляют 10% от всего экспорта страны, то Украина будет терять ежемесячно минимум 300 миллионов долларов.
Как писало РБК-Украина, 28 мая министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил Сергея Ковшара с должности и.о. директора.