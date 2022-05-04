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Стало известно, сколько структуры Порошенко передали в поддержку армии и пострадавших украинцев

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 14:17
Стало известно, сколько структуры Порошенко передали в поддержку армии и пострадавших украинцев Фото: структуры Порошенко предоставили 300 млн грн помощи армии, беженцам (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Начиная с 24 февраля Фонд Порошенко и структуры, которые принадлежат к сфере его влияния, потратили около 300 млн грн на поддержку армии и пострадавших от российских оккупантов украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Forbes Украина".

За эти средства приобрели бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (включая пулеметы, снайперское оборудование и другое), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военную одежду, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

Как известно, в конце апреля были приобретены 18 новых пикапов для противотанковых подразделений десантно-штурмовых войск и теробороны. У Порошенко отмечают: это лишь первая часть программы. Многие благотворительные проекты пока не подлежат разглашению из-за угрозы для жизни людей.

Военное снаряжение и гуманитарная помощь от Фонда Порошенко, а также волонтеров ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию" регулярно поступают в Краматорск, Славянск, Николаев, Днепр, Харьков. Гуманитарную помощь также оказывали жителям освобожденных от оккупации Чернигова, Ирпеня, Бучи, Андреевки, Бородянки, Чернобыля.

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