Стало известно, сколько продлится вещание каналов Ахметова
Телеканалы "Медиа Группы Украина" (МГУ) бизнесмена Рината Ахметова продолжат вещание, пока государство не примет решение об аннулировании лицензий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора по коммуникациям SCM Натальи Емченко.
По ее словам, с сегодняшнего дня холдинг SCM начал передавать документы об аннулировании лицензий на вещание. Также сегодня прекратилось обновление онлайн-медиа и выпуск печатных СМИ.
Она также отметила, что согласно законодательству, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении печатных СМИ автоматически лишает собственников статуса СМИ и обязывает их завершить деятельность.
"Процесс, согласно требованиям законодательства, может длиться от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом)", - отметила Емченко.
Кроме того, вместе с отказом от лицензий на вещание прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.
Что будет с активами телеканалов
Все активы остаются в собственности "Медиа Группы Украина". Речь идет о технике и другом оборудовании, библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе - "Украина", "Украина 24", "Сегодня".
Будущее этих активов будет определено менеджментом в ближайшие дни.
Напомним, вчера стало известно, что Ахметов решил выйти из медиабизнеса. РБК-Украина пыталось выяснить, что будет с его каналами.
Отказ от медиабизнеса позволит Ахметову избежать попадания в реестр олигархов.
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