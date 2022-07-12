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Стало известно, сколько продлится вещание каналов Ахметова

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Киев, Вторник 12 июля 2022 16:11
Стало известно, сколько продлится вещание каналов Ахметова Фото: бизнесмен Ринат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Артем Горовенко

Телеканалы "Медиа Группы Украина" (МГУ) бизнесмена Рината Ахметова продолжат вещание, пока государство не примет решение об аннулировании лицензий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора по коммуникациям SCM Натальи Емченко.

По ее словам, с сегодняшнего дня холдинг SCM начал передавать документы об аннулировании лицензий на вещание. Также сегодня прекратилось обновление онлайн-медиа и выпуск печатных СМИ.

Она также отметила, что согласно законодательству, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении печатных СМИ автоматически лишает собственников статуса СМИ и обязывает их завершить деятельность.

"Процесс, согласно требованиям законодательства, может длиться от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом)", - отметила Емченко.

Кроме того, вместе с отказом от лицензий на вещание прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.

Что будет с активами телеканалов

Все активы остаются в собственности "Медиа Группы Украина". Речь идет о технике и другом оборудовании, библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе - "Украина", "Украина 24", "Сегодня".

Будущее этих активов будет определено менеджментом в ближайшие дни.

Напомним, вчера стало известно, что Ахметов решил выйти из медиабизнеса. РБК-Украина пыталось выяснить, что будет с его каналами.

Отказ от медиабизнеса позволит Ахметову избежать попадания в реестр олигархов.

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