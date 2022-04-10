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Стало известно, сколько помилованных осужденных защищает Украину

Вооруженные силы Украины (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

С 24 февраля президент Украины подписал три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных вступили в ВСУ и встали на защиту Украины. Ходатайство о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиции Украины.

Чтобы получить помилование, заключенные должны обратиться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в вооруженных силах. По состоянию на 9 апреля, двое помилованных заключенных погибли в столкновениях с российской армией. Один из погибших представлен к государственной награде "За мужество" посмертно.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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