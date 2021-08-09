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Стало известно, сколько первых добровольцев получили статус УБД

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 11:28
Стало известно, сколько первых добровольцев получили статус УБД Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

В Украине, по состоянию на сегодня, выдали более 700 удостоверений участникам добровольческих батальонов первой волны, 2014-15 годов. Сейчас процесс выдачи идет по плану.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью РБК-Украина.

"Слава богу, принят закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам, и мы уже более 700 удостоверений выдали. При министерстве есть соответствующая комиссия, процесс идет планомерно", - сказала она.

Министр добавила, что недавно была в Авдеевке, где вручала удостоверения участникам "Правого сектора".

"Их вклад на первых этапах войны трудно переоценить, я сама многих из них видела в 2014 году и была с ними в одних боевых ситуациях. И наконец на восьмом году войны они получили принадлежащий им статус", - добавила Лапутина.

Напомним, удостоверения участников боевых действий (УБД) интегрируют в приложение "Дія" в октябре текущего года.

Также планируется присоединить к нему возможность оформлять льготный электронный билет.

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