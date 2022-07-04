UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, сколько переселенцев из Украины приняла Германия с начала вторжения РФ

Фото: Германия приняла более 850 тысяч переселенцев из Украины (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Германия с начала вторжения РФ в Украину приняла более 850 тысяч украинских переселенцев. В страну преимущественно приезжают женщины с детьми.

Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Фезер также отметила, что в стране за последние годы усовершенствовали процедуру приема беженцев по сравнению с 2015 годом. Министр также назвала историческим успехом и большим достижением способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.

Кроме того, Фезер подчеркнула, что Германия всем новоприбывшим в страну предлагает посещать интеграционные курсы для распространения немецких ценностей и языка даже среди временно остающихся в стране.

Напомним, что украинцам в Германии повысили социальную помощь с июня, а также упростили процедуру поступления в высшие учебные заведения и возможность получения государственной стипендии на обучение. Кроме того, в планах правительства – ускорить процесс признания профессиональных квалификаций украинцев, чтобы они могли беспрепятственно интегрироваться на рынке труда.

Ранее сообщалось, что приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы. На сегодня около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.

Напомним, в Германии участились случаи увольнения с военной службы после начала войны, которую развязала Россия в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Переселенцы с ДонбассаГерманияВторжение России в Украину