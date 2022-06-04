Стало известно, сколько дорог в Украине разрушено с начала российского вторжения

За 100 дней боев повреждены, или полностью разрушены 24 тысячи километров автодорог, 302 автомобильных моста и 49 железнодорожных, 11 аэропортов, а также оккупировано 4 морских порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Также на освобожденных от оккупантов территориях с 24 февраля расчищены сотни километров дорог и отремонтированы сотни километров путей. Вместо разрушенных мостов и эстакад возведено 39 искусственных переправ, также восстановлено несколько мостовых переходов.

Напомним, что с 1 июня водители всех автомобилей на украинской регистрации должны оплачивать проезд по платным дорогам в Польше. Исключение коснется только машин, которые перевозят гуманитарную помощь Украине.

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