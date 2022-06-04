Стало відомо, скільки доріг в Україні зруйновано з початку російського вторгнення

За 100 днів боїв пошкоджено, або повністю зруйновано 24 тисячі кілометрів автодоріг, 302 автомобільних мости і 49 залізничних, 11 аеропортів, а також Окуповано 4 морських порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Також на звільнених від окупантів територіях з 24 лютого розчищені сотні кілометрів доріг і відремонтовані сотні кілометрів шляхів. Замість зруйнованих мостів і естакад зведено 39 штучних переправ, також відновлено кілька мостових переходів.

Нагадаємо, що з 1 червня водії всіх автомобілів на українській реєстрації повинні оплачувати проїзд по платних дорогах в Польщі. Виняток торкнеться тільки машин, які перевозять гуманітарну допомогу Україні.

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