UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, когда школы в Киеве начнут прием документов в 1-е классы

Фото: киевские школы начинают прием документов (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Школы в Киеве начнут прием документов будущих первоклассников со 2 мая. Заявление можно будет подать до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что документы будут приниматься до 31 марта лично, в электронном виде или через почту. В этом году зачисление в первый класс будет проводиться на основании заявления одного из родителей. Копии, сканы или фотокопии документов нужно подать лично, по факсу, электронной почтой или заказным письмом.

"Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не основание для отказа в зачислении. Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учебное заведение не позднее 23 августа 2022 включительно", - отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Приоритет в зачислении в первый класс у следующих категорий детей:

  • проживающие на территории, которую обслуживает школа;
  • дети переселенцев;
  • дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе, и дети сотрудников школы.

Напомним, ранее сообщалось, что школы на оккупированных территориях Запорожской области завершат учебный год 2 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшкола