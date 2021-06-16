Стало известно, как Семинский мог инсценировать свое похищение

Так, в деле идет речь о том, что Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Тогда он исчез почти на год, пока дело не было закрыто, позже заявив, что все это время он был "похищен".

Аудит "Нефтегаздобычи" акционерами компании подтвердил значительные злоупотребления со стороны экс-директора, в частности уклонение от уплаты налогов и вывод средств через фиктивные компании.

Через некоторое время после первого "похищения" Семинский заявил, что с 2012 по 2015 год его похитили снова. На этот раз он выдвинул обвинения против экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, семья которого владеет долей в "Нефтегаздобыче".

По словам акционеров, Семинский требовал переписать на него долю в компании стоимостью более 150 млн долларов, в обмен на отзыв своего заявления.

Во время очной ставки нардепа с Рудьковским еще один бывший акционер компании, действующий нардеп Нестор Шуфрич рассказал, что у него есть информация о том, что Семинский во время своего второго "похищения" на самом деле находился за границей.