Стало известно, как в рамках "Большой стройки" реализуется региональный авиаплан

Так, по президентской программе обновляются аэропорты Ровно, Херсона, Ужгорода, Черновцов, Винницы, Житомира, Полтавы, Кривого Рога.

Как рассказал Голик, в Ужгород уже запустили новый рейс из Киева. На очереди - новые рейсы в Кривой Рог: с 9 июня авиакомпания Windrose начинает выполнять перелеты из Киева в Кривой Рог три дня в неделю.

"Плюс есть инициатива Кабинета министров по отмене НДС на внутренних рейсах. А Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект, облегчающий авиакомпаниям покупку самолетов для региональных авиарейсов. Конечно, дороги сшивают страну. Но и внутренние авиарейсы страну тоже сшивают. В самом прямом смысле этого слова", - резюмировал он.