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Стало известно, как в рамках "Большой стройки" реализуется региональный авиаплан

Автор: РБК-Украина

В рамках программы президента "Большая стройка" продолжается системное развитие авиационной инфраструктуры регионов. Сразу в ряде аэропортов проходит реконструкция.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Так, по президентской программе обновляются аэропорты Ровно, Херсона, Ужгорода, Черновцов, Винницы, Житомира, Полтавы, Кривого Рога.

Как рассказал Голик, в Ужгород уже запустили новый рейс из Киева. На очереди - новые рейсы в Кривой Рог: с 9 июня авиакомпания Windrose начинает выполнять перелеты из Киева в Кривой Рог три дня в неделю.

"Плюс есть инициатива Кабинета министров по отмене НДС на внутренних рейсах. А Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект, облегчающий авиакомпаниям покупку самолетов для региональных авиарейсов. Конечно, дороги сшивают страну. Но и внутренние авиарейсы страну тоже сшивают. В самом прямом смысле этого слова", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие годы в рамках "Большой стройки" планируется возобновить в 16 региональных аэропортов.

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