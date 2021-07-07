Стало известно, что случилось с полицейским, которого ранил "голосеевский стрелок"

Полицейский, в которого сегодня стреляли в Голосеевском районе Киева получил серьезное ранение руки. В полицейского стреляли картечью из охотничьего ружья через дверь квартиры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
По словам представителя МВД, сейчас врачи проводят операцию на руке полицейского, собирая кости его кисти воедино.
"Они говорят что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать", - добавил он.
Напомним, сегодня мужчина устроил стрельбу в Голосеевском районе, ранив полицейского и гражданского.
Как писало РБК-Украина, "голосеевского стрелка" задержали спецназовцы, на него уже завели уголовное дело.
Добавим, РБК-Украина публиковало фото мужчины, устроившего стрельбу.