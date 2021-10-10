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Стало известно, когда появится первая Tesla европейской сборки

Автор: Артем Горовенко

Первый электромобиль Tesla европейской сборки выйдет с конвейера уже в ноябре 2021 года. Но для достижения массового производства на заводе в Берлине потребуется гораздо больше времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил основатель Tesla Илон Маск, он надеется в ближайшие недели получить зеленый свет, чтобы начать производство на заводе в Берлине. Ожидается, что окончательное решение будет во второй половине октября.

"Начать производство - это хорошо, но объемное производство - это сложная часть… Для достижения массового производства потребуется больше времени, чем для строительства завода", - заявил он на фестивале на территории завода.

По его словам, объемы производства будут составлять от 5 000 до 10 000 автомобилей в день, а к концу следующего года там будут производиться аккумуляторные батареи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Tesla вернулись к идее электрического квадроцикла Cyberquad.

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БерлинИлон Маск