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Стало известно о потере Балогой части влияния в Мукачево

Фото: Виктор Балога (zak insider)
Автор: Артем Горовенко

Вертикаль власти, которую Виктор Балога годами контролировал в Мукачево, теряет влияние. В частности, он уже два дня подряд не может собрать сессию Мукачевского городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zak Insider.

По данным издания, депутаты игнорируют Виктора Балогу и его сына Андрея и не приходят на внеочередное заседание Рады.

Подобную ситуацию журналисты связывают с недавним призывом Балоги избавиться от представителей пророссийской силы во власти и увольнение секретаря городского совета, которая представляет ОПЗЖ.

Как напомнит издание, именно благодаря помощи ОПЗЖ Балогам удалось сформировать коалицию в Мукачевской городском совете. За это секретарем городского совета был назначен Яну Чубирко, дочь Ивана Чубирка - руководителя областной организации партии ОПЗЖ, шовгора Виктора Медведчука.

"С Медведчуком и его соратниками Виктор Балога имеет очень давнюю историю отношений, начиная со времен СДПУ (о), членом которой он был. Поэтому не удивительно, что после местных выборов 2015 года, на которых ни ОПЗЖ, ни команда Андрея Балоги не получили успеха, люди Медведчука и люди Балоги начали работать вместе", - добавляет издание.

В ближайшее время журналисты также прогнозируют лишение Балоги остатка влияния в областном совете и полное устранение от процессов управления на Закарпатье.

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Виктор БалогаМукачево