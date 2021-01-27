Стало известно о попытках сорвать собрание акционеров "Мотор Сичи" 31 января

За несколько ять дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" в Хозяйственный суд Запорожской области заспамили исками-клонами. Все они призваны заблокировать проведение собрания акционеров.

Об этом сообщили адвокаты компаний-акционеров предприятия.

Отмечается, что среди заявителей - действующие руководители "Мотор Сичи", ее подразделений и их родственники. В частности, за 26 января между судьями областного запорожского хозсуда были распределены семь идентичных исков от представителей менеджмента экс-владельца "Мотор Сич".

Каждый из исков сопровождается заявлением о применении мер обеспечения, а в качестве третьих сторон в исках указаны компании Skyrizon Aircraft Holdings и МС-4 - которые на протяжении почти пяти лет являются владельцами контрольного пакета акций компании, но не могут получить доступа к управлению ею.

Например, один из исков подан Федором Мирошниченко - из архива заводской газеты "Мотор Сич" можно узнать, что по состоянию на 2009 год он является старшим мастером участка цеха завода. Другой истец - Коцюба Елена Викторовна - очевидно, связана с Коцюбой Виктором Юрьевич, действующим членом набсовета. Петр Сысоенко - начальник цеха №8 на "Мотор Сич" - также инициировал иск к акционерам компании Skyrizon Aircraft Holdings и МС-4, и требует применения мер обеспечения. Еще один истец - Лилия Лемиш - сотрудник завода с таким именем фигурировала в публикациях о культурных мероприятиях в заводском Доме культуры "Мотор Сич". Также в перечне авторов исков к новым акционерам имя Полывяный Александр Николаевич - действующий председатель ревизионной комиссии "Мотор Сич", заместитель начальника финансово-экономического управления предприятия.

Действующие руководители ПАО "Мотор Сич" и органов корпоративного управления компанией, как известно, утратили свои полномочия согласно закону и уставу компании около года тому назад - в марте 2020 года.

Напомним, ранее исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько заявлял, что противоправные действия нынешнего менеджмента предприятия против новых акционеров "Мотор Сич" - один из самых громких рейдерских захватов последних лет, и самое грубое нарушение прав акционеров за всю историю Украины.

Запорожский адвокат и правозащитник Станислав Гришин выразил надежду, что судьи Хозсуда Запорожской области не пойдут на откровенное нарушение закона.

Параллельно с этим, общественная организация "Всеукраинское бюро люстрации и противодействию коррупции" открыто обратилась к главе Хозяйственного суда Запорожской области Михаилу Мирошниченко. Общественники призвали суд "незамедлительно организовать общее собрание судей Хозяйственного суда Запорожской области, обратиться в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в совершение правосудия с целью вынесения неправосудного решения".

Общественники также считают важным дать акционерам возможность изъявить свою волю - провести общее собрание акционеров и проголосовать по вопросам повестки. А после собрания, если будут нарушены права акционеров - суд сможет на законных основаниях отменить решения собрания.

Тем временем, как ранее писало РБК-Украина, китайские акционеры "Мотор Сич" уже обратились в международный арбитраж, где требуют компенсировать их убытки в размере $ 3,5 млрд.

Законодательство КНР также позволяет китайским компаниям обращаться в суды у себя и требовать компенсации ущерба, нанесенного противоправными действиями представителей любой из стран мира. Фактически, речь может идти о международном преследовании и блокировке активов для обеспечения исков о компенсациях.