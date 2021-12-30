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Стало известно, кто попал под новые санкции СНБО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 30 декабря ввел санкции к ряду физических и юридических лиц за деятельность в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аппарат СНБО.

Предложение о введении санкций на заседании СНБО внес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его предложению было принято решение расширить перечень физических и юридических лиц, против которых вводятся персональные экономические и другие ограничения.

Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, которые причастны к строительству на территории оккупированного Крыма моста через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения с Россией и нанесению ущерба национальному культурному достоянию в городе Севастополь.

В санкционный список также внесены 18 физических лиц. Они причастны к вынесению неправомерных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на территории полуострова.

Кроме того, санкции применены к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации России в Крыму, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности Украины.

Напомним, по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о возможности синхронизации санкций с иностранными партнерами Украины.

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СНБОСанкции