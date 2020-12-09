Стало известно о вручении подозрения владельцу рынка "Столичный" из-за мошенничества

Собственнику мажоритарной доли рынка "Столичный" Александру Стельмаху могло быть предъявлено подозрение по статье 190 УК Украины (мошенничество) в связи с инкриминируемым ему обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно подписанным документам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информированный источник.

Так, по данным издания, в начале декабря Александру Стельмаху якобы было вручено сообщение о том, что он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенным повторно, в особо крупных размерах.

Как известно, переговоры о продаже киевского рынка "Столичный" между собственником доли в 54,25% Александром Стельмахом и крупным зарубежным инвестором с активами в Украине, группой компаний Stolitsa Group, велись с 2018 года.

По словам руководителя группы компаний Stolitsa Group Эдуарда Соколовского, сделка о приобретении Stolitsa Group рынка "Столичный" находилась практически на завершающем этапе, когда продавец, собственник мажоритарной доли Александр Стельмах, неожиданно перестал выполнять обязательства.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.