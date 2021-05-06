Стало известно, почему Украина осталась без собственного алюминиевого производства

Запорожский алюминиевый комбинат к нынешнему времени практически не производит алюминий, а импортирует этот металл из других стран мира.

Отмечается, что к нынешнему времени комбинат практически остановился, изредка выплавляя всего сотни килограммов алюминия из лома.

Ранее ЗАлК был единственным в Украине производителем первичного алюминия.

"Ничего не осталось. Все разрушили, разграбили, порезали на метал. Рабочих уволили. Уникальные специалисты, те кто мог, уехали. Тысячи семей потеряли рабочие места и зарплаты. Кто бы мог подумать такое? Даже в страшном сне не приснилось бы, что ЗАлК, куда устроиться на работу мог далеко не каждый, где конкурс был сумасшедший, ждет такая судьба. Больно и стыдно", - рассказывают бывшие сотрудники предприятия.

Как известно, владельцем завода в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", а в 2007 году комбинат перешел под контроль объединенной компании "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛ" и швейцарского трейдера Glencore, являющегося одним из крупнейших операторов мирового сырьевого рынка, в том числе алюминиевого.

После многолетних судебных споров в Украине было принято решение о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлК и возврате этого пакета в государственную собственность.