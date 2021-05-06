Стало відомо, чому Україна залишилася без власного алюмінієвого виробництва

Запорізький алюмінієвий комбінат до нинішнього часу практично не виробляє алюміній, а імпортує цей метал з інших країн світу.

Відзначається, що до нинішнього часу комбінат практично зупинився, зрідка виплавляючи всього сотні кілограмів алюмінію з брухту.

Раніше ЗАлК був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію.

"Нічого не залишилося. Все зруйнували, розграбували, порізали на метал. Робітників звільнили. Унікальні фахівці, ті хто міг, поїхали. Тисячі сімей втратили робочі місця і зарплати. Хто б міг подумати таке? Навіть в страшному сні не приснилося б, що ЗАлК, куди влаштуватися на роботу міг далеко не кожен, де конкурс був божевільний, чекає така доля. Боляче і соромно", - розповідають колишні співробітники підприємства.

Як відомо, власником заводу у 2004 році стала російська група "СУАЛ", а у 2007 році комбінат перейшов під контроль об'єднаної компанії "РусАл", створеної при злитті алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛ" і швейцарського трейдера Glencore, що є одним з найбільших операторів світового сировинного ринку, в тому числі алюмінієвого.

Після багаторічних судових спорів в Україні було прийнято рішення про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлК і повернення цього пакету в державну власність.