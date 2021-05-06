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Стало відомо, чому Україна залишилася без власного алюмінієвого виробництва

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 06 травня 2021 13:37
Стало відомо, чому Україна залишилася без власного алюмінієвого виробництва Фото: Запорізький алюмінієвий комбінат (zalk.pat.ua)
Автор: РБК-Україна

Запорізький алюмінієвий комбінат до нинішнього часу практично не виробляє алюміній, а імпортує цей метал з інших країн світу.

Про це йдеться в розслідуванні " ЗаЛК. Важка доля легкого металу".

Відзначається, що до нинішнього часу комбінат практично зупинився, зрідка виплавляючи всього сотні кілограмів алюмінію з брухту.

Раніше ЗАлК був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію.

"Нічого не залишилося. Все зруйнували, розграбували, порізали на метал. Робітників звільнили. Унікальні фахівці, ті хто міг, поїхали. Тисячі сімей втратили робочі місця і зарплати. Хто б міг подумати таке? Навіть в страшному сні не приснилося б, що ЗАлК, куди влаштуватися на роботу міг далеко не кожен, де конкурс був божевільний, чекає така доля. Боляче і соромно", - розповідають колишні співробітники підприємства.

Як відомо, власником заводу у 2004 році стала російська група "СУАЛ", а у 2007 році комбінат перейшов під контроль об'єднаної компанії "РусАл", створеної при злитті алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛ" і швейцарського трейдера Glencore, що є одним з найбільших операторів світового сировинного ринку, в тому числі алюмінієвого.

Після багаторічних судових спорів в Україні було прийнято рішення про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлК і повернення цього пакету в державну власність.

Нагадаємо, у 2018 році Фонд держмайна оприлюднив інформацію про видачу наказу Про приватизацію державного пакета акцій у розмірі 68,0095% статутного капіталу ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

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