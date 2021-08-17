Стало известно, почему металлургические предприятия Украины переживают дефицит сырья

Из-за этого металлургические предприятия Украины переживают дефицит сырья, а многие находятся под угрозой остановки.

"Беспрепятственный вывоз лома создает не только опасность аварий и катастроф, угрозу остановки предприятий, снижения экспортной выручки и роста безработицы, но и провоцирует рост цен. В частности, на строительство. Популярная шутка в деловых кругах: не в криптовалюту надо было вкладываться, а в арматуру. Больше бы заработал", - пишут журналисты издания.

По их подсчетам, лом - это незаменимое сырье, которое позволяет сократить выбросы CO2 в металлургии на 60%. Одна тонна переработанного лома экономит 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля. Но при этом для выплавки одной тонны стали в электродуговых печах нужно 1,1 тонна лома.

"Для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется от 3,5 до 5,5 млн тонн лома. А где мы его возьмем, при тех катастрофически огромных темпах вывоза из Украины, которые отмечаются сейчас?" - задается вопросом издание.

По мнению журналистов, причина того, что экспорт ценного сырья до сих пор не запрещен - либо в халатности чиновников, либо в том, что часть средств, заработанных экспортерами, оседает в карманах власти.

"Все рассуждения о том, что от введения моратория мы утратим доходы бюджета от пошлины в 58 евро с тонны металлолома, разбиваются об один единственный аргумент: с тонны готового металлургического продукта бюджет получает почти в четыре раза больше. О чем еще можно спорить?!" - резюмирует издание.