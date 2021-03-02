Стало известно о планах ОАЭ инвестировать в добычу полезных ископаемых в Украине

Меморандум о взаимопонимании между украинской BGV Group, специализирующейся на разведке и добыче полезных ископаемых, и инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala предусматривает изучение потенциальных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества компаний в отрасли добычи полезных ископаемых и производства на территории Украины продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Крупный бизнес ОАЭ очень заинтересован участвовать своим капиталом в разработке украинских месторождений и добыче полезных ископаемых. В свою очередь, стратегическая цель BGV Group - не только добывать и экспортировать полезные ископаемые, но и использовать их для изготовления продукции в Украине. Это позволит создать вертикально интегрированную промышленную инфраструктуру в соответствии с мировыми стандартами, которая позволит нашей стране двигаться по пути создания цепочки добавленной стоимости и достижения максимального уровня экологической безопасности производства. Наши интересы в данном вопросе с арабскими инвесторами совпадают", - сообщил владелец BGV Group Геннадий Буткевич.

В свою очередь, посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби, комментируя итоги визита украинской делегации, отметил в ОАЭ, что инвестиционная компания Mubadala имеет большой опыт выхода на новые и развивающиеся рынки, и Украина имеет многообещающий потенциал для иностранных инвестиций.

"Мы изучали инвестиционно-промышленный потенциал Украины в секторе горнодобывающей промышленности. Подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями BGV Group и Mubadala свидетельствует о живом интересе крупнейшего национального фонда ОАЭ в потенциальном сотрудничестве по данному направлению. Украина имеет большие перспективы, которые надеюсь, будут реализованы в многочисленных совместных проектах", - заявил Аль-Кааби.