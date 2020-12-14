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Стало известно о планах АМКУ закрыть расследование по "Роттердам+"

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 11:37
Стало известно о планах АМКУ закрыть расследование по "Роттердам+"
Фото: АМКУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Антимонопольный комитет 15 декабря планирует закрыть расследование по формуле "Роттердам+" в связи с отсутствием нарушений.

Об этом сообщила общественная организация Лига Антитраста в Facebook.

"15 декабря Антимонопольный комитет на радость Ахметову планирует закрыть расследование по скандальной формуле "Роттердам+". Это дело было открыто в 2019 году по заявлению "Энергоатома" и с помощью НАБУ. По данным источников "Лиги антитраста", через год расследования решено закрыть в связи с недоказанностью нарушения", - сообщила организация.

Ранее сообщалось, что формула "Роттердам+" была принята в марте 2016 года на выполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, который еще в 2015 году обязал НКРЭКУ отойти от ручного определения цен на уголь и внедрить прозрачную европейскую методологию.

Напомним, 17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные по 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

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Новости Украины Политика Антимонопольный комитет УкраиныРоттердам+НАБУ

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