Стало известно местонахождение Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального после задержания в аэропорту доставили в отдел полиции в Химках под Москвой. Адвоката к нему пустят утром.

Об этом сообщил руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в Telegram.

По его словам, адвоката вечером не пустили к Навальному.

"Навальный во втором отделе полиции УВД по г. Химки. Адрес: Химки, Проспект Мира, 23А. Адвоката не пускают; обещают в 9 утра пустить", - написал Волков.

Ранее сообщалось, что адвокат не знает, где удерживают Навального.

Напомним Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный останется под стражей, ему должны избрать меру пресечения.

Вечером 17 января Навальный вернулся в Россию, прилетев рейсом в Москву из Берлина. На пограничном контроле его задержала полиция.

Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию после отравления "Новичком".