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Стало известно, когда Ломаченко проведет следующий поединок

Автор: Анастасия Рокитна

Стало известно, когда украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок. Он состоится в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на промоутерскую компанию TopRank.

Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

Данный поединок будет для украинского боксер вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко добыл победу над Масайоши Накатани.

После боя с Комми у Ломаченко появится возможность на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса в схватке с Джорджом Камбососом.

Что известно о Комми

34-летний Комми провел в профессиональном боксе 33 поединка, завоевал 30 побед и трижды проиграл. В том числе и Теофимо Лопесу.

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Василий Ломаченко