Стало известно, у кого из депутатов больше всего земли

Фото: нардеп в Раде (РБК-Украина)

Николай Кириченко задекларировал 437 участков

Депутат от "Слуги народа" Николай Кириченко задекларировал 437 участков общей площадью 1,3 тысячи гектаров в Харьковской области. У него, согласно декларациям, больше всего земли из нардепов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях".

В топ парламентских латифундистов вошли Олег Тарасов, у которого 38 участков в Кировоградской области, Александр Трухин - 116 участков (105 гектаров) в Полтавской области.

Кроме того, в этот список входит Максим Гузенко - 39 участков (90 гектаров) в Сумской области.

Напомним, нардепы задекларировали 4,9 млрд гривен наличных, что больше годового дохода МИД.

Отметим, пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента.

Добавим, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина рассказал, как может пройти всеобщее декларирование и что предложат украинцам.

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Автор: Анастасия Рокитна